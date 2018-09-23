ليفركوزن يتخطى ماينز ولايبزيغ يتعادل مع فرانكفورت

الشارقة 24 – أسعد خليل :



حقق باير ليفركوزن فوزه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما تغلب، 1-0، على ضيفه ماينز في المرحلة الرابعة للبطولة .



ويدين ليفركوزن بالفضل في تحقيق هذا الفوز، إلى لاعبه الشاب كاي هافرتز، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 62، ليعيد البسمة مجدداً إلى جماهير ليفركوزن التي شعرت بالإحباط، عقب خسارة الفريق في مبارياته الثلاث الأولى بالمسابقة.



وحصد ليفركوزن أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز الخامس عشر "الرابع من القاع"، فيما تجمد رصيد ماينز عند سبع نقاط في المركز السابع، علما بأن هذه هي الخسارة الأولى التي يتلقاها هذا الموسم في المسابقة.



في المقابل، فرض التعادل الإيجابي نفسه، 1-1، على لقاء آينتراخت فرانكفورت وضيفه لايبزيغ.



وارتفع رصيد لايبزيغ إلى خمس نقاط في المركز العاشر، متفوقاً بفارق نقطة على فرانكفورت صاحب المركز الثالث عشر.



بادر جيلسون فيرنانديز بالتسجيل في الدقيقة 26، فيما تعادل إيميل فورسبيرغ لفرانكفورت في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.