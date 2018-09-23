نابولي يضغط على يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

حقق فريق نابولي، فوزاً مهماً، في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه تورينو، 3-1.

ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز، لنجمه لورنزو إنسيني، الذي سجل الهدفين الأول والثالث، حيث تقدم بهدف في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة.

وأضاف سيموني فيردي الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 20، بمساعدة زميله البلجيكي درايس ميرتينز، ورد تورينو بهدف في الدقيقة 51 عن طريق أندريا بيلوتي من ضربة جزاء.

وجاءت الدقيقة 59، لتشهد الهدف الثالث لنابولي عن طريق إنسيني، عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، حيث ارتطمت الكرة بالقائم ثم تهادت إلى داخل الشباك.

واقتسم إنسيني صدارة قائمة الهدافين، مع جريجوري ديفريل مهاجم سامبدوريا، وكرزيستوف بياتيك مهاجم جنوة، برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

وبهذا الفوز رفع نابولي رصيده إلى 12 نقطة، ليلتحق في الصدارة بيوفنتوس الذي سيكون بوسعه الانفراد مجدداً بالصدارة، إذا نجح في الفوز في وقت لاحق على مضيفه فروسينوني.