البريطاني جوشوا يحافظ على ألقاب الوزن الثقيل في الملاكمة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حافظ البريطاني أنطوني جوشوا على ألقابه في رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة الدولية للوزن الثقيل، بعد فوزه بالضربة القاضية على الروسي ألكسندر بوفتكين على استاد ويمبلي في لندن.

وأزعج بفوتكين منافسه جوشوا في بداية النزال لكن الملاكم البريطاني استعاد مستواه المعهود في الجولة السادسة، حيث لقن منافسه الروسي البالغ من العمر 39 عاماً سلسلة من الضربات القاسية والمتنوعة ثم حسم النزال لاحقاً بالضربة القاضية في الجولة السابعة.

وعزز جوشوا سجله الخالي من الهزائم في مسيرته الاحترافية، محققاً الفوز الثاني والعشرين له.