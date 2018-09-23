صلاح يصارع رونالدو ومودريتش على جائزة "الأفضل"

الشارقة 24 – د.ب.أ:

يحلم نجم كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش بالتفوق مجدداً على البرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح وخطف جائزة "ذي بيست"، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أفضل لاعب في العالم.

ويتصارع مودريتش مع رونالدو زميله السابق في ريال مدريد الإسباني وصلاح نجم فريق ليفربول الجائزة على عرش أفضل لاعبي العالم في 2018.

ويقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا جائزة "ذي بيست" إلى اللاعب الأفضل في العالم خلال حفل جوائز الفيفا الذي يقام، الإثنين، في العاصمة البريطانية لندن.

وهذه هي الجائزة الثانية التي يتنافس عليها الثلاثي مودريتش ورونالدو وصلاح في 2018، حيث حسم مودريتش الصراع لصالحه على لقب أفضل لاعب في أوروبا وانتزع الجائزة في الشهر الماضي.