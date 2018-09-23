بايرن ميونيخ يتخطى شالكه ويتصدر الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمكن فريق بايرن ميونخ من الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه على فريق شالكه 2 / 0، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله خاميس رودريجيز في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 12 نقطة محققاً العلامة الكاملة في صدارة الترتيب، بينما ظل فريق شالكه بلا نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

ولم يخسر بايرن ميونخ في أي مباراة منذ انطلاقة الموسم الحالي وحقق انتصاره الرابع في الدوري والسادس في كافة البطولات، فيما تعد هذه هي الهزيمة الرابعة لشالكه في الدوري هذا الموسم.