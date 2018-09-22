دورتموند يواصل نزيف النقاط وهيرتا برلين يتصدر البوندسليغا

الشارقة 24 - أسعد خليل:





سيطر التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت فريق بوروسيا بمضيفه هوفنهايم، خلال المواجهة في الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً صعود هيرتا برلين لقمة الدوري مؤقتاً عقب فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ 4 - 2.

وسقط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه هوفنهايم، في مباراة شهدت هتافات من جانب جماهير دورتموند، ضد ديتمار هوب رئيس نادي هوفنهايم.

وتقدم هوفنهايم بهدف سجله جيلينتون، في الدقيقة الـ 44 قبل أن يتعادل كريستيان بوليسيتش لدورتموند، في الدقيقة الـ 84.

وأنهى دورتموند المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد عبدو ديالو في الدقيقة الـ 75.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى أربع نقاط في المركز العاشر، كما رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث.

هيرتا برلين وصدارة مؤقتة

وفي المباراة الثانية، تصدر هيرتا برلين جدول الترتيب، بشكل مؤقت، عقب فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ 4 - 2.

وسجل أهداف هيرتا برلين فيداد إيبسيفيتش، أحرز هدفين، في الدقيقتين الـ 31 والـ 63، وفالنيتينو لازارو في الدقيقة الـ 34 وأوندريج دودا في الدقيقة الـ 73، فيما سجل هدفي بوروسيا مونشنجلادباخ، ثورجان هازارد في الدقيقة الـ 29 من ركلة جزاء، والحسن بليا في الدقيقة الـ 67.

ورفع هيرتا برلين رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ، عند سبع نقاط في المركز السابع.

نورنبرج يتخطى هانوفر

وفي المباراة الثالثة، فاز نورنبرج على هانوفر 2 - صفر، وسجل هدفي نورنبرج والديمار أنتون، لاعب هانوفر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ 76 وتورليس نول في الدقيقة الـ 77.

وشهدت المباراة طرد ميكو ألبورنوز، لاعب هانوفر في الدقيقة الـ 29.

ورفع نورنبرج رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن، وتوقف رصيد هانوفر عند نقطتين في المركز الخامس عشر.

بريمن ينتزع الفوز من أوجسبورج

وفي المباراة الرابعة، انتزع فيردر بريمن فوزاً صعباً من مضيفه أوجسبورج 3 - 2.

وسجل أهداف فيردر بريمن، ماكس كروز وماكسيمليانو ايجيستين ودافي كلاسين، في الدقائق الـ 34 والـ 36 والـ 75 على الترتيب، فيما سجل هدفي أوجسبورج كوو جا تشيول، وفيليب ماكس في الدقيقتين الـ 48 والـ 74.

ورفع بريمن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف دورتموند، وتوقف رصيد أوجسبورج عند أربع نقاط في المركز العاشر مناصفة مع هوفنهايم.