فولهام يعرقل انطلاقة واتفورد القوية في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

لم يتمكن واتفورد من الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه فولهام، وتعادل معه 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم واتفورد بهدف سجله أندري جراي في الدقيقة الثانية، وتعادل فولهام بهدف سجله ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة الـ 78.

ورفع واتفورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، محققاً تعادله الأول في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في مباراة.

كما رفع فولهام رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس عشر، محققاً تعادله الثاني في الدوري هذا العام، مقابل الفوز في مباراة والخسارة في 3.