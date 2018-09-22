جوزيه مورينيو يشيد بأداء النجم الفرنسي بول بوغبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لقب كأس العالم لكرة القدم، الذي أحزره بول بوغبا مع منتخب فرنسا في يوليو، منح لاعبه دفعاً معنوياً وبدنياً ينعكس إيجاباً على أدائه هذا الموسم مع فريقه.

وشكل بوغبا عنصراً فاعلاً في التشكيلة الفرنسية التي أحرزت في روسيا لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخها، وسجل هدفاً في المباراة النهائية ضد كرواتيا 4-2، وبعد عودته إلى "الشياطين الحمر"، قدم بوغبا الذي منحه المدرب شارة قيادة الفريق، أداء جيداً ترجمه بأربعة أهداف حتى الآن .

ويأتي ذلك بعد أسابيع من تقارير صحافية عن رغبة بوغبا في الرحيل عن النادي، والأرجح إلى برشلونة الإسباني، في ظل توتر في العلاقة بينه وبين مورينيو، الذي وجه في السابق انتقادات للاعب على خلفية أنه يقدم أداء جيداً مع منتخب بلاده، على عكس ما يقوم به مع فريقه الإنجليزي.