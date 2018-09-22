نادي كلابتون الصغير ينال شهرة عالمية بسبب قميصه الاحتياطي

الشارقة 24 – رويترز:

اكتسب ناد إنجليزي صغير لكرة القدم شهرة عالمية لأسباب أخرى غير أدائه القوي أو مستويات المتعة التي يقدمها في مبارياته.

فنادي كلابتون الذي أنشئ حديثاً ويقع مقره في شرق لندن وجد نفسه مثار اهتمام الكثيرين، ليس فقط بين عشاق كرة القدم وإنما أيضاً بين المهتمين بتاريخ الحرب الأهلية الإسبانية، وذلك بسبب حمل قميصه الاحتياطي ألوان علم القوات الجمهورية التي خاضت الحرب الأهلية ضد القوميين الموالين للدكتاتور الراحل فرانسيسكو فرانكو.

والقميص الذي يحمل الألوان الأحمر والأصفر والبنفسجي مزين أيضاً بنجوم ثلاثية وهي أيضاً شعار مجموعات المتطوعين الذين قدموا إلى إسبانيا من الدول الأوروبية الأخرى لمساندة القوات الجمهورية في حربها ضد فرانكو قبل 80 عاماً.

وكان مشجعو نادي كلابتون الذي تأسس قبل بضعة أشهر قد اختاروا هذا التصميم للقميص الاحتياطي في تصويت من بين عدة تصاميم مختلفة، وذلك تكريما للمتطوعين البريطانيين الذين قاتلوا في إسبانيا ضد الفاشية والديكتاتورية.

واضطر النادي إلى التوقف عن تلقي طلبات شراء القميص بعد أن فوجئ بشدة الإقبال عليه.

إذ تلقى النادي بالفعل خمسة آلاف طلب لشراء القميص الاحتياطي على الرغم من أنه كان يتوقع بيع 250 قميصاً فقط.