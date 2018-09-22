ساولو يقلب الطاولة على إمبولي في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قلب فريق ساسولو تأخره بهدف أمام ضيفه إمبولي إلى فوز 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إمبولي بهدف سجله فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة الأولى من المباراة، وتعادل كيفيني برينس بواتينج لساسولو في الدقيقة 13، وأضاف جيان ماركو فيراري الهدف الثاني لساسولو في الدقيقة 57 قبل أن يسجل فيدريكو دي فرانشيكسو الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة طرد ميخا زايتس لاعب إمبولي في الدقيقة 71.

ورفع ساسولو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد إمبولي عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.