المدرب تيتي يعيد جيزوس ويستبعد تياغو سيلفا أمام السعودية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قام مدرب المنتخب البرازيلي تيتي، باستدعاء المهاجم غابريال جيزوس لتشكيلة المنتخب الذي سيخوض مباراتين وديتين في السعودية الشهر المقبل، واستبعد قلب الدفاع تياغو سيلفا.

كما استبعد تيتي الجناح دوغلاس كوستا لاعب يوفنتوس الإيطالي، مبرراً ذلك بإصابته و"انضباطه" بعد حادثة البصق في وجه لاعب منافس خلال مباراة في الدوري الإيطالي الأسبوع الماضي.

وتخوض البرازيل مباراتين الشهر المقبل ضمن دورة ودية رباعية تستضيفها المملكة، بمشاركة الأرجنتين والمنتخب الأخضر والمنتخب العراقي.

ويخوض المنتخب البرازيلي مباراة ودية ضد نظيره السعودي في 12 أكتوبر وضد الأرجنتين في 16 منه، علماً أن الأخيرة ستكون دون حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي الغائب هذه الفترة عن المشاركة مع المنتخب.