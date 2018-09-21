مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد الهداف الأرجنتيني أجويرو

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، تمديد عقد نجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، لمدة عام آخر، ليظل بذلك ضمن صفوف الفريق حتى عام 2021 .

وذكر النادي بموقعه على الإنترنت، أنه كان من المفترض أن يستمر عقد أجويرو حتى 2020، لكن اللاعب وقع على تمديد التعاقد حتى 2021، ليكمل بذلك عشرة أعوام، ضمن صفوف الفريق لدى انتهاء العقد.

وكان أجويرو قد انضم إلى صفوف السيتي في 2011 قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني، وحقق نجاحاً كبيراً حتى بات الهداف التاريخي لمانشستر سيتي.

وسجل أجويرو 204 أهداف خلال 299 مباراة خاضها حتى الآن بقميص مانشستر سيتي، ولا يزال يمتلك الفرصة لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، على مستوى النادي والدوري الإنجليزي الممتاز.