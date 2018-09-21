ليفربول يسعى لمواصلة الانطلاقة الصاروخية في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تعود الأندية الإنجليزية إلى الملاعب المحلية في المرحلة السادسة من الدوري الممتاز لكرة القدم، بأهداف متباينة بعد النتائج المختلفة التي حققتها في المسابقات القارية.

ويستضيف ليفربول السبت ساوثهامبتون وعينه على كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي، فبعد فوزه الثمين على ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي 3-2، وتخطيه أول وأهم العقبات في المسابقة الأوروبية الأولى التي حل وصيفاً للبطل فيها الموسم الماضي، يهدف ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب إلى متابعة انتصاراته المحلية على ملعبه أنفيلد وتحقيق فوزه السادس توالياً على حساب ساوثهامبتون، ودخول التاريخ من خلال الانضمام إلى ثلاثة أندية حققت هذا الإنجاز حتى الآن، وهم: نيوكاسل (1994)، مانشستر سيتي (2016) وتشلسي مرتان عامي "2005 و2009".

وإذا استطاع ليفربول تحقيق فوز جديد، فستكون المرة الأولى منذ 1990-1991 التي يحقق فيها سبعة انتصارات متتالية (في جميع المسابقات) في بداية الموسم.

ويحلم ليفربول وأنصاره بإحراز اللقب المحلي لأول مرة منذ 29 عاماً، وهو يملك عناصر جيدة حققت الاستقرار في التشكيلة الأساسية، لا سيما بعد ضم الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

ويعاني ليفربول من إصابة المدافع الكرواتي ديان لوفرين الذي ساهم في حلول منتخب بلاده وصيفاً لبطل العالم الفرنسي الذي فاز في النهائي 4-2.