بداية قوية لأرسنال وناجحة لميلان في الدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق أرسنال الإنجليزي بداية قوية في مشواره ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في الموسم الجديد وتغلب على فورسكلا بولتافا الأوكراني 4/2 ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.

كذلك حقق ميلان الإيطالي، بطل أوروبا سبع مرات، بداية ناجحة وتغلب على مضيفه ديديلانجي، من لوكسبورج 1/0.

فعلى ملعب استاد الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، تغلب أرسنال على ضيفه فورسكلا الأوكراني 4/2 ليحصد الفريق اللندني أول ثلاث نقاط له في المجموعة الخامسة.

ويدين أرسنال بفضل كبير في الفوز، للاعبه بيير-إيمريك أوباميانج الذي سجل ثنائية للفريق بينما كان الهدفان الأخران لأرسنال من نصيب داني ويلبك ومسعود أوزيل.

أما ميلان، فقد حسم مباراته أمام مضيفه ديديلانجي في المجموعة السادسة بهدف وجيد سجله النجم جونزالو هيجواين في الدقيقة 59 من المباراة التي أقيمت في لوكسمبورج.

وشهدت المجموعة السادسة أيضاً تعادل أولمبياكوس اليوناني سلبياً مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني.