تشلسي وإشبيلية يحققان الفوز في بداية مشواريهما بالدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق إشبيلية الإسباني الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم انطلاقة قوية في مشواره بالبطولة هذا الموسم، وتغلب على ضيفه ستاندر دو ليج البلجيكي 5 / 1 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة.

كذلك حقق تشيلسي الإنجليزي بداية ناجحة، وتغلب على مضيفه باوك سالونيكا اليوناني 1 / صفر، كما تغلب لاتسيو الإيطالي على أبولون ليماسول القبرصي 2 / 1، وآينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه مارسيليا الفرنسي 2 / 1.

فعلى ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، استثمر إشبيلية عاملي الأرض والجمهور بالشكل الأمثل، وحقق انتصاراً ساحقاً على ضيفه ستاندر دو ليج 5 / 1 ليوجه إنذاراً مبكراً لمنافسيه في البطولة.

وافتتح ايفير بانيجا التسجيل لأشبيلية بعد سبع دقائق من بداية المباراة، ثم تعادل ستاندر دو ليج بهدف للاعب موسى دجينيبو في الدقيقة 39، قبل أن يتقدم أشبيلية مجدداً بهدف سجله فرانكو فازكويز في الدقيقة 41.

وفي الشوط لثاني سجل وسام بن يدر هدفين لأشبيلية في الدقيقتين 49 و70، ثم أضاف بانيجا الهدف الثاني له والخامس لإشبيلية من ضربة جزاء في الدقيقة 74، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الإسباني 5 / 1.

وحسم تشيلسي مباراته أمام مضيفه باوك سالونيكا اليوناني في المجموعة الـ 12، بهدف وحيد سجله ويليان دا سيلفا بعد 6 دقائق فقط من بداية المباراة.

وفي المواجهة الأخرى بالمجموعة الـ 12، تغلب باتي بوريسوف البيلاروسي على مضيفه مول فيدي المجري بهدفين نظيفين سجلهما جايس تومينان وزاخار فولكو في الدقيقتين 27 و85، وقد أنهى الفريق البيلاروسي المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد ألكسندر فيليبوفيتش في الثواني الأخيرة لحصوله على الإنذار الثاني.

واقتسم لاتسيو الإيطالي صدارة المجموعة الثامنة مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما حققا الفوز على أبولون ليماسول القبرصي ومارسيليا الفرنسي، على الترتيب بنتيجة واحدة 2 / 1.

وتقدم لاتسيو على ملعبه بهدفين سجلهما لويس ألبرتو وشيرو إيموبيلي في الدقيقتين 14 و84 من ضربة جزاء، ثم رد فريق ليماسول بهدف وحيد سجله إيميليو زيلايا في الدقيقة 88.

وحول آينتراخت فرانكفورت تأخره أمام مضيفه مارسيليا بهدف إلى الفوز 2 / 1.

وتقدم مارسيليا بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، عن طريق لوكاس أوكامبوس، ثم رد آينتراخت بهدفين في الشوط الثاني سجلهما لوكاس تورو ولوكا وفيتش في الدقيقتين 52 و89.

وحقق آينتراخت الفوز رغم النقص العددي في صفوفه لأكثر من نصف ساعة، حيث تم طرد ويترو فيليمز من صفوف الفريق في الدقيقة 59 لحصوله على الإنذار الثاني.

وتصدر رابيد فيينا النمساوي المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، بعد أن تغلب على ضيفه سبارتاك موسكو الروسي بهدفين نظيفين، سجلهما ارتيم تيموفيف لاعب سبارتاك، بالخطأ في مرمى فريقه، وتوماس مورج في الدقيقتين 50 و68.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة السابعة، تعادل فياريال الإسباني مع ضيفه جلاسجو رينجرز الأسكتلندي 2 / 2.

سجل هدفي فياريال، كارلوس باكا وجيرارد مورينو في الدقيقتين الأولى و69، بينما سجل هدفي رينجرز، سكوت أرفليد وكيلي لافيرتي في الدقيقتين 67 و76.

وشهدت المجموعة الـ 11 فوز رين الفرنسي على ضيفه يابلونك التشيكي 2 / 1، حيث تقدم رين بهدف للاعب إسماعيلا سار في الدقيقة 31 ثم رد يابلونك بهدف أحرزه ميشال ترافنيك في الدقيقة 54، قبل أن يخطف حاتم بن عرفة هدف الفوز لرين من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها، تعادل دينامو كييف الأوكراني مع أستانا الكزاخستاني 2 / 2.

سجل فيكتور تسيجانكوف ودينيس جارماش هدفي دينامو كييف في الدقيقتين 11 و45، بينما سجل هدفي أستانا، مارين انيسيتش ورومان مورتازاييف في الدقيقتين 21 و90.

وفي المجموعة التاسعة، تغلب جينك البلجيكي على ضيفه مالكو السويدي، بهدفين نظيفين سجلهما لياندرو تروسارد ومبوانا ساماتا في الدقيقتين 37 و71.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها، تغلب بشكتاش التركي على ساربسبورج النرويجي 3 / 1، حيث تقدم بشكتاش بثلاثة أهداف سجلها ريان بابل واينزو روكو وجيرمان لينز في الدقائق 51 و69 و82، ثم رد ساربسبورج بهدف للاعب كريستوفر زاكارياسين في الدقيقة 90.