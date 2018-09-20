"وادا" توافق على إعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، إعادة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا"، وفقاً لشروط صارمة.

وذكر كريج ريدي رئيس "وادا"، أن قرار اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الذي عقد في سيشل "مرهون بشروط صارمة"، وأضاف أن هذا القرار يقدم جدولاً زمنياً واضحاً يجب من خلاله تمكين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، من الوصول إلى بيانات وعينات المختبر السابقة في موسكو، مع التزام واضح من جانب اللجنة التنفيذية، بأنه في حال عدم استيفاء هذا الجدول الزمني، فإنها ستدعم توصية لجنة مراجعة الامتثال المستقلة التابعة لوادا، فيما يتعلق بعدم الامتثال بميثاق مكافحة المنشطات.

وتم حظر الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات في نوفمبر 2015، بعد تحقيق أجرته "وادا"، عن فيلم وثائقي في التلفزيون الألماني، والذي زعم بوجود ممارسة واسعة النطاق لتعاطي المنشطات في البلاد.

وحظر الاتحاد الدولي لألعاب القوى الاتحاد الروسي في الوقت نفسه، ولكن الاتحاد الدولي ذكر أن الاتحاد الروسي يمكن أن يعود لسابق عهده بمجرد إعلان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أن الوكالة الروسية ملتزمة بالمعايير.