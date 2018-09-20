منتخبان يتقاسمان المركز الأول في التصنيف العالمي للفيفا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

شهد التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم، حدثاً تاريخياً، حيث اقتسمت بلجيكا صدارة التصنيف مع فرنسا، في إنجاز يحدث للمرة الأولى في التاريخ.

وفي النسخة الأحدث من التصنيف الصادر، الخميس، لشهر سبتمبر 2018، اقتسمت فرنسا وبلجيكا الصدارة برصيد 1729 نقطة لكل منهما.

وفازت بلجيكا على آيسلندا 3 - صفر واسكتلندا 4 - صفر في أول مباراتين لها، بعد مونديال روسيا، فيما تعادلت فرنسا سلبياً مع ألمانيا وفازت على هولندا 2 -1.

ويبلغ الرصيد الإجمالي من النقاط لبلجيكا في التصنيف العالمي 1729.25 نقطة مقابل 1729.12 نقطة لفرنسا، ولكن التصنيف يعتمد على النقاط الصحيحة وليس كسر النقاط.

وحلت البرازيل في المركز الثالث، وكرواتيا في المركز الرابع، وأوروجواي في المركز الخامس، وإنجلترا في المركز السادس، والبرتغال في المركز السابع، وسويسرا في المركز الثامن، وإسبانيا في المركز التاسع، والدنمارك في المركز العاشر.