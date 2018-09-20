دي فرانشيسكو: لا خوف على "الميرنغي" رغم خروج رونالدو

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أثنى إيزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، على طريقة اللعب الجماعية التي ينتهجها فريق ريال مدريد الإسباني، مؤكداً أن مشجعي الريال لا يوجد لديهم سبب لافتقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخسر فريق روما أمام الريال صفر - 3 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

وقال دي فرانشيسكو، عقب المباراة: "أثبت ريال مدريد أنه يتمتع بجودة عالية، إنه فريق مذهل".

وفاز ريال مدريد بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا على التوالي، ولكن كانت هناك شكوك حول كيفية ظهور الفريق عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، والآن لا يفتقد الفريق الذي يدربه جولين لوبيتيجي اللاعب البرتغالي.

وقال دي فرانشيسكو: "إذا كنت مشجعاً لريال مدريد، لن أقلق كثيراً بسبب غياب كريستيانو رونالدو، رحل بطل عظيم، ولكن في الفريق الحالي هناك العديد من الأبطال الذي يمكن أن يعوضوه".