راموس أكثر اللاعبين حصولاً على إنذارات في دوري الأبطال

الشارقة 24 – رويترز:

يشتهر سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بسجله الانضباطي المتواضع على القدر ذاته من إمكاناته الدفاعية الكبيرة، لكن اللاعب الإسباني حصل على لقب جديد غير مرغوب، الأربعاء، عندما أصبح أكثر اللاعبين حصولاً على إنذارات في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحصل راموس على إنذار في الشوط الأول في الفوز 3-صفر على روما، ليصل إلى 37 إنذاراً في 115 مباراة في البطولة، ليتفوق على بول سكولز لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق.

كما يملك المدافع الرقم القياسي بالحصول على أكبر عدد من الإنذارات في موسم واحد وهو 5 إنذارات في 2010-2011 و2012-2013، بينما لم يحصل سكولز المعروف بتدخلاته المتهورة على أكثر من 4 إنذارات في موسم واحد.

وتم طرد راموس، الذي رفع كأس البطولة في 4 مناسبات، 24 مرة مع ريال مدريد وهو رقم قياسي، كما أنه ضعف عدد مرات طرد فرناندو هييرو صاحب المركز الثاني.

كما أنه الأكثر تعرضاً للطرد في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد 19 مرة.

وبالمقارنة لم يتعرض اللاعب الإسباني لمشاكل كبيرة في دوري الأبطال إذ تم طرده 3 مرات فقط.

ولم يتعرض راموس للطرد في 158 مباراة مع المنتخب الإسباني.