يوفنتوس يتغلب على طرد رونالدو ويتخطى فالنسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استهل يوفنتوس حملته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالفوز على فالنسيا الإسباني 2 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة بالبطولة، والتي شهدت أيضاً فوز مانشستر يونايتد الإنجليزي على يونج بويز السويسري 3 / صفر.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ميراليم بيانتيش في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء ثانية.

وأهدر دانييل باريخو لاعب بلنسية ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة السادسة من القوت بدل الضائع للمباراة.

وأكمل يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 بعد طرد كريستيانو رونالدو عقب حصوله على البطاقة الحمراء مباشرة.

يذكر أن هذا الطرد هو الأول لرونالدو في مسيرته بدوري أبطال أوروبا حيث شارك في 154 مباراة بالبطولة، كما أنه الطرد الحادي عشر له في مسيرته الرياضية بشكل عام.

وحصد يوفنتوس أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد، فيما يظل فريق بلنسية بلا نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام يونج بويز.

وفي المباراة الثانية، فاز مانشستر يونايتد على يونج بويز 3 / صفر.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد بول بوجبا (هدفين) الأول في الدقيقة 35 والثاني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء وأضاف أنتوني مارتيال الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وحصد مانشستر يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، ليتصدر المجموعة فيما يظل فريق يونج بويز بلا نقاط في قاع الترتيب.