ريال مدريد يستهل حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بالفوز على روما

الشارقة 24 – أسعد خليل:

على ملعب سانتياغو برنابيو، استضاف ريال مدريد الإسباني (حامل اللقب) نظيره روما الإيطالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ 7 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

الميرنغي سيطر بالكامل على مجريات الشوط الأول، وتمكن من خطف هدف التقدم عبر النجم إيسكو في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني واصل الأبيض الملكي هيمنته التي ترجمها لهدف ثان عبر الصارخ البشري غاريث بيل في الدقيقة 58.

وقبل صافرة النهاية بقليل أطلق النجم الجديد دياز رصاصة الرحمة على شباك روما مسجلا الهدف الثالث للريال.

وبهذا الفوز حصد الريال أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.