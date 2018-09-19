التوقيت الجديد لمباريات دوري الأبطال يلحق الخسارة ببرشلونة

الشارقة 24 - أسعد خليل:

بدا واضحاً بأن التوقيت الجديد لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، سجل فشلاً واضحاً، يوم الثلاثاء، في ملعب "كامب نو"، معقل نادي برشلونة الإسباني.

وكانت مدرجات النادي الكتالوني شبه فارغة، عند حلول الساعة 16:55 مساءً بتوقيت غرينتش، وهو موعد انطلاق مباراة برشلونة أمام آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات دور المجموعات للبطولة الأوروبية.

ورغم أن العديد من المقاعد وجدت من يشغلها مع تقدم زمن المباراة، بدا بوضوح أن فكرة اتحاد الكرة الأوروبي "يويفا" الخاصة باختيار الساعة 18:55 بتوقيت إسبانيا، لإقامة بعض مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لم تلق قبول الجماهير الكتالونية.

وهذا يرجع إلى أن انشغال الكثيرين من جماهير برشلونة بأعمالهم، أو ينتظرون فراغ أولادهم من أنشتطهم، التي تلي اليوم الدراسي في هذا التوقيت، ولذلك لا يجدون متسعاً من الوقت للذهاب إلى الملعب.

وكانت جماهير برشلونة، قد أعربت عن استيائها من المواعيد الجديدة، عندما علمت أن فريقها، طبقاً للقرعة، سيخوض مباراته الأولى في البطولة الأوروبية في الساعة 18:55 بالتوقيت المحلي.

وكشفت هذه الواقعة لإدارة برشلونة، عن أهمية ضمان عدم لعب الفريق مرة أخرى في وقت مبكر مثلماً حدث الثلاثاء، وذلك لأنه يتطلع إلى التمتع بمساندة جماهيره، لكي يحصد لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت إدارة برشلونة بين شوطي اللقاء، أن عدد الجماهير التي توافدت على الملعب لمشاهدة المباراة بلغ 73 ألفاً و462 شخصاً.