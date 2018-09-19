تشلسي لتأكيد تفوقه وميلان لتخطي دوديلانج في يوروبا ليغ

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ينطلق دور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بمشاركة بعض أندية المقدمة العاجزة عن التأهل إلى المسابقة القارية الأولى، دوري أبطال أوروبا، على غرار أرسنال وتشلسي الإنجليزيين، وميلان الإيطالي، وإشبيلية الإسباني.

فبعد فوزه في مبارياته الخمس الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بإشراف مدربه الهجومي الإيطالي ماورويستيو ساري، يحل تشلسي على باوك تيسالونيكي اليوناني.

حامل لقب الدوري الأوروبي في 2013، وقع في المجموعة الثانية عشرة، حيث يستقبله باوك اليوناني على ملعب اقتحمه رئيسه إيفان سافيديس بمسدس قبل ستة أشهر، خلال مباراة نارية ضد أيك أثينا.

وعلقت مباريات الدوري، إثر تلك الحادثة وأوقف الرئيس، لكن باوك حل ثانياً في الدوري قبل أن يخسر ضد بنفيكا البرتغالي في الدور الفاصل المؤهل لدوري الأبطال.

وبغض النظر عن حادثة سافيديس، يعد ملعب تومبا ستاديوم الذي يتسع لـ29 ألف متفرج من الأكثر صخباً في القارة الأوروبية.

ميلان أمام اختبار سهل

لا يمكن تخيل مدى سهولة مواجهة ميلان الإيطالي مع دوديلانج اللوكسمبورغي المتواضع الذي أصبح أول فريق من لوكسمبورغ يبلغ دور المجموعات.

ويمثل دوديلانج بلدة يقطنها 21 ألف نسمة، لكن زيارة ميلان تعني أن المدرجات ستستقبل ثمانية آلاف متفرج على ملعب لوكسمبورغ الوطني.