الكوريتان تعتزمان تقديم ملف مشترك لاستضافة أولمبياد 2032

الشارقة 24 - د ب أ:

تعتزم الكوريتان الشمالية والجنوبية التقدم بملف مشترك لطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية المقررة عام 2032، حسبما أكد كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية ومون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء.

ولم يكشف الرئيسان عن أي تفاصيل أخرى في بيانهما عقب لقاء القمة بينهما في بيون يانج.

واستضافت كوريا الجنوبية دورة الألعاب الأولمبية عام 1988 في العاصمة سيؤول، كما استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مطلع العام الجاري في مدينة بيونج تشانج.

ولم تشارك كوريا الشمالية في أولمبياد سيؤول 1988، ولكنها أرسلت بعثتها للمشاركة في أولمبياد بيونج تشانج، كما شهدت فعاليات هوكي الجليد للسيدات في نفس الدورة مشاركة فريق مشترك من الكوريتين.

كما شارك البلدان بفرق مشتركة في العديد من مسابقات دورة الألعاب الأسيوية التي أقيمت في جاكرتا، مؤخراً.

ومن المقرر أن تختار اللجنة الأولمبية الدولية في 2025 المدينة الفائزة بحق استضافة أولمبياد 2032.

وتستضيف العاصمة اليابانية طوكيو أولمبياد 2020، كما تستضيف العاصمة الفرنسية باريس أولمبياد 2024، فيما تقام الدورة التالية عام 2028 في مدينة لوس أنجليس الأميركية.

وتتضمن قائمة الدول الأخرى المهتمة باستضافة أولمبياد 2032 كلاً من الهند وإندونيسيا.