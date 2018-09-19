الاتحاد الإيطالي يوقف دوغلاس كوستا 4 مباريات

الشارقة 24 – أسعد خليل:

فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبة الإيقاف 4 مباريات بحق الجناح البرازيلي لنادي يوفنتوس دوغلاس كوستا، على خلفية قيامه بالبصق من مسافة قريبة في وجه لاعب ساسوولو فيديريكو دي فرانشسيكو.

ووقعت الحادثة في أواخر المباراة التي فاز بها يوفنتوس 2-1 الأحد الماضي ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي، ونال بموجبها كوستا بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+3، علماً أنه اعتذر عن تصرفه.

وفي ظل تقارير بأن دي فرانشيسكو، نجل مدرب روما أوزيبيو، توجه بإهانات عنصرية إلى كوستا، نفى اللاعب الإيطالي هذه المزاعم بشكل قاطع، قائلاً عبر حساب ناديه على "تويتر" أنه "منزعج للغاية من المزاعم والاختراعات التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام المحلية".

وسيكون دوغلاس كوستا ضمن تشكيلة بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة، عندما يحل ضيفاً على فالنسيا الإسباني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.