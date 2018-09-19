برشلونة يقسو على آيندهوفن في التشامبيونزليغ

الشارقة 24 – أسعد خليل:

افتتح برشلونة الإسباني مشوراه في مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على ضيفه آيندهوفن الهولندي برباعية نظيفة على ملعب كامب نو في المجموعة الثانية، سجل منها قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية "هاتريك".

وبدا الفريق الإسباني مصراً على تقديم نفسه مرشحاً للقب سادس في المسابقة وأول منذ 2015، وهو حقق فوزه الـ 25 في 27 مباراة خاضها على ملعبه في المسابقة بينها تعادلان، منذ خسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة في الأول من مايو 2013.

وتحرك لاعبو برشلونة بعد ثلث الساعة الأول، وحاصروا مرمى ضيوفهم بسلسلة هجمات وتحركات، وافتتح ميسي التسجيل بكرة سددها من ضربة حرة من خارج المنطقة في الدقيقة 32.

وبات ميسي اللاعب الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا يسجل في 14 موسماً متتالياً للبطولة بعد الإسباني راوول غونزاليس مهاجم ريال مدريد السابق.

وحسم ديمبيلي النتيجة لمصلحة الفريق الكاتالوني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 74، وبعدها بدقيقتين سجل ميسي الإصابة الثالثة بكرة أرضية سريعة من لمسة واحدة، ثم سجل ميسي إصابة فريقه الرابعة والثالثة الشخصية محققاً الثلاثية "هاتريك" بكرة أرضية سددها من داخل المنطقة الى الزاوية الأرضية.

إنتر وفوز هام:

وفي المباراة الثانية، حول فريق إنتر ميلان الإيطالي تأخره بهدف أمام ضيفه توتنهام الإنجليزي إلى فوز 2/1.

وتقدم توتنهام بهدف سجله كريستيان إيركسن في الدقيقة 54 قبل أن يتمكن إنتر ميلان من تسجيل هدف التعادل عن طريق ماورو إيكاردي في الدقيقة 86 ثم أضاف ماتياس فيتشينو الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وبنتائج المباراتين، تصدر برشلونة الترتيب برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني ولكل منهما ثلاث نقاط فيما احتل توتنهام المركز الثالث بلا نقاط بفارق الأهداف أمام أيندهوفن صاحب المركز الأخير.