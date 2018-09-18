راموس يشن هجوماً قوياً على غريزمان لاعب أتلتيكو

الشارقة 24 - أسعد خليل:





شن قائد فريق ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، هجوماً لاذعاً على مهاجم أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان، على خلفية تصريحات للأخير عن أحقيته بالمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، معتبراً أن "الجهل يجعلك جريئاً جداً".

وكان المهاجم الذي توج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018، ومع فريقه بلقب الدوري الأوروبي، "يوروبا ليغ"، الموسم الماضي، والكأس السوبر الأوروبية، قد أقر في مقابلة مع صحيفة "آس" المدريدية، بأن أمله قد خاب لعدم ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" لجائزة أفضل لاعب، وأنه يفكر بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

ورشح الفيفا البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، وزميل راموس السابق في ريال، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط النادي الملكي، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، لجائزته التي ستمنح في 24 سبتمبر.

ولم تعلن "فرانس فوتبول" بعد أسماء المرشحين للكرة الذهبية، التي تمنح عادة في ديسمبر.