ريال مدريد للدفاع عن لقبه ورونالدو يقود اليوفي في دوري الأبطال

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى البطولة الأوروبية الأعرق "دوري أبطال أوروبا"، والتي سيواجه فيها حامل اللقب ريال مدريد نظيره روما الإيطالي، يوم الأربعاء.

وبينما يبدأ فريق "السيدة العجوز" سعيه إلى فك النحس الذي يلازمه في المسابقة القارية العريقة من مدينة فالنسيا الإسبانية، عندما يحل ضيفاً على فريقها المحلي الذي أنهى الليغا في المركز الرابع الموسم الماضي، ضمن المجموعة الثامنة.

واستعان يوفنتوس في يوليو برونالدو، على أمل قيادته إلى اللقب الأوروبي، لاسيما في ظل خبرته الواسعة في المسابقة.

وكان رونالدو الذي سجل هدفين أيضاً في مرمى يوفنتوس الموسم الماضي في الدور ربع النهائي، قد وعد بمساعدة اليوفي في التتويج باللقب.

وتأتي عودة رونالدو للمرة الأولى إلى إسبانيا منذ انتقاله إلى يوفنتوس، بعد أيام من فك النحس الذي لازمه في هز الشباك في الدوري الإيطالي، إذ سجل ثنائية الفوز على ساسوولو "2-1"، الأحد الماضي، بعد صيامه عن التهديف في المباريات الثلاث الأولى.

من جهته، يبدأ ريال مدريد مسعاه نحو تعزيز سجله القياسي، والفوز بلقب المسابقة للمرة الرابعة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخه، من المجموعة السابعة التي تبدو في متناوله، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بينه وبين منافسيه الذين سيكون ضيفه روما الإيطالي أقواها، وأول منافسيه في الجولة الأولى.

ويبدو ريال مدريد وروما، المرشحين المنطقيين لانتزاع بطاقتي التأهل عن المجموعة.

ويدخل ريال مدريد النسخة الحالية بدون سلاحه الهجومي الفتاك، الهداف التاريخي للمسابقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل هذا الصيف إلى يوفنتوس، ومهندس "هاتريك" المواسم الثلاثة الأخيرة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

لكن الجناح الدولي الويلزي غاريث بايل، المستفيد الأكبر من رحيل رونالدو، شدد على أن الفريق الذي يدربه هذا الموسم الإسباني جولن لوبيتيغي، يمكن أن يكون أفضل.

في هذه الأثناء، يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على يونغ بويز السويسري، في مباراة سهلة للفريق الإنجليزي قبل ثلاث مباريات صعبة له في المجموعة.

ويخوض الجار مانشستر سيتي بدوره اختباراً سهلاً نسبياً، عندما يستضيف ليون الفرنسي ضمن المجموعة السادسة التي تبدو في متناول بطل الدوري الإنجليزي لضمها شاختار دانيتسك الأوكراني وهوفنهايم الألماني.