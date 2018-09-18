توتنهام يفتقد خدمات آلي ولوريس قبل لقاء إنتر ميلان في دوري الأبطال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يلعب مدرب توتنهام أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، بفريق يخلو من لاعبي الوسط ديلي آلي وموسى سيسوكو بداعي إصابة اللاعبين، كما اتخذ قراراً بعدم إشراك توبي ألدرويليد وكيران تريبير في التشكيلة الأساسية للفريق.

كما يغيب عن المباراة الكابتن هوجو لوريس بسبب إصابة في فخذه.

ووصل توتنهام إلى دوري الأبطال بعد أن أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثالث، بعد كل من مانشستر سيتي ويونايتد على التوالي.

لكن بوتشيتينو يعتمد على مشاركة النجم الإنجليزي هاري كين لتعوض النقص في فريقه، إذ ساعد صاحب الحذاء الذهبي في كأس العالم منتخب بلاده ليصل إلى المركز الرابع في النهائيات التي أقيمت في روسيا 2018.