برشلونة يستعد للقاء آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بعد متابعة أكثر خصوم برشلونة شراسةً ريال مدريد يحقق لقب دوري أبطال أوروبا لـ 3 سنوات على التوالي، يبدأ برشلونة مشواره في المنافسة الأوروبية الأهم على أرضه أمام آيندهوفن الهولندي.

ويلعب برشلونة بمعنويات عاليةٍ بعد أن سجل 4 انتصارات في 4 مباريات لعبها منذ بدء الموسم الجديد للدوري الإسباني، متقدمين على خصمهم الريال بنقطتين في الترتيب العام للمنافسة.

لكن هذا السجل لا يعني عدم وجود مخاوف أمام آيندهوفن، إذ عانى برشلونة في التغلب على بلد الوليد الذي ارتقى لتوه إلى دوري الدرجة الأولى، ولم ينل فوز برشلونة على ريال سوسيداد إعجاب مشجعيه على الإطلاق.

أما على أرضه، فقد حقق انتصارين مدويين، أولهما بـ 3 أهداف نظيفة افتتح بها موسمه، وثانيها بـ 8 أهداف لهدفين أمام هويسكا المرتقي إلى الدرجة الأولى حديثاً.

ويحمل دوري الأبطال الكثير من الدلائل في العاصمة الكاتالانية هذا الموسم، ليس لمجرد الرغبة بالتفوق على ريال مدريد، ولكن لأن السنوات الثلاث الأخيرة لم تشهد تأهل برشلونة أبعد من مرحلة ربع النهائي.

ويلعب برشلونة في مجموعته إلى جانب توتنهام الإنجليزي وإنترناتسيونالي الإيطالي.