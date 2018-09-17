إعلان الجوائز المالية المخصصة للفرق في دوري أبطال أوروبا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

مع انطلاق منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، يبدأ أيضاً سباق وصراع الأندية للفوز بالجوائز المالية الكبيرة، لهذه البطولة القارية الكبرى، التي تصل إلى عدة ملايين من الدولارات قام بتخصيصها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم .

ويحصل كل نادٍ على 25ر15 مليون يورو، مقابل مشاركته فقط في البطولة، بينما قد يصل إجمالي الجوائز المالية التي يحصل عليها الفريق المتوج باللقب في أول يونيو 2019 بالعاصمة الإسبانية مدريد، إلى 19 مليون يورو، وهو ما يتوقف على نتائجه اعتباراً من دور المجموعات.

ويحسب للفريق جائزة مالية قيمتها 900 ألف يورو، عن كل نقطة يحصدها خلال منافسات دور المجموعات.

من ناحية أخرى، يمكن للأندية أيضاً الحصول على نسبة من أموال التسويق المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي، بإجمالي 292 مليون يورو، وتعتمد على التسويق التلفزيوني المحلي لكل فريق، وكذلك أداء الفرق.

وفيما يلي نلقي الضوء على الجوائز التي سيحصل عليها كل فريق، على حسب الدور الذي سيصل إليه:

- المبلغ الكلي للجوائز: 95ر1 مليار يورو.

- الجائزة المالية لكل فريق مقابل المشاركة: 25ر15 مليون يورو.

- الجائزة المالية مقابل كل فوز في دور المجموعات: 7ر2 مليون يورو.

- الجائزة المالية مقابل كل تعادل في دور المجموعات: 900 ألف يورو.

-الجائزة المالية مقابل التأهل لدور الستة عشر: 5ر9 مليون يورو.

-الجائزة المالية مقابل التأهل لدور الثمانية: 5ر10 مليون يورو.

-الجائزة المالية مقابل الوصول إلى قبل النهائي: 12 مليون يورو.

-الجائزة المالية مقابل الوصول إلى النهائي: 15 مليون يورو.

-الجائزة المالية الممنوحة للبطل: 19 مليون يورو.