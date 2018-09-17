سجل المتوجين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:
يتطلع ريال مدريد للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في الموسم الجديد، وقبل الدخول في أحداث اللقاءات، نستعرض معاً سجل الفائزين بلقب البطولة منذ 1956.
2018: ريال مدريد الإسباني.
2017: ريال مدريد الإسباني.
2016: ريال مدريد الإسباني.
2015: برشلونة الإسباني.
2014: ريال مدريد الإسباني.
2013: بايرن ميونيخ الألماني.
2012: تشلسي الإنجليزي.
2011: برشلونة الإسباني.
2010: إنتر ميلان الإيطالي.
2009: برشلونة الإسباني.
2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي.
2007: ميلان الإيطالي.
2006: برشلونة الإسباني.
2005: ليفربول الإنجليزي.
2004: بورتو البرتغالي.
2003: ميلان الإيطالي.
2002: ريال مدريد الإسباني.
2001: بايرن ميونيخ الألماني.
2000: ريال مدريد الإسباني.
1999: مانشستر يونايتد الإنجليزي.
1998: ريال مدريد الإسباني.
1997: بوروسيا دورتموند الألماني.
1996: يوفنتوس الإيطالي.
1995: أياكس الهولندي.
1994: ميلان الإيطالي.
1993: مرسيليا الفرنسي.
1992: برشلونة الإسباني.
1991: النجم الأحمر اليوغوسلافي.
1990: ميلان الإيطالي.
1989: ميلان الإيطالي.
1988: ايندهوفن الهولندي.
1987: بورتو البرتغالي.
1986: ستيوا بوخارست الروماني.
1985: يوفنتوس الإيطالي.
1984: ليفربول الإنجليزي.
1983: هامبورغ الألماني.
1982: أستون فيلا الإنكليزي.
1981: ليفربول الإنكليزي.
1980: نوتنغهام فوريست الإنجليزي.
1979: نوتنغهام فوريست الإنجليزي.
1978: ليفربول الإنجليزي.
1977: ليفربول الإنجليزي.
1976: بايرن ميونيخ الألماني.
1975: بايرن ميونيخ الألماني.
1974: بايرن ميونيخ الألماني.
1973: أياكس الهولندي.
1972: أياكس الهولندي.
1971: أياكس الهولندي.
1970: فيينورد الهولندي.
1969: ميلان الإيطالي.
1968: مانشستر يونايتد الإنجليزي.
1967: سلتيك الإسكتلندي.
1966: ريال مدريد الإسباني.
1965: إنتر ميلان الإيطالي.
1964: إنتر ميلان الإيطالي.
1963: ميلان الإيطالي.
1962: بنفيكا البرتغالي.
1961: بنفيكا البرتغالي.
1960: ريال مدريد الإسباني.
1959: ريال مدريد الإسباني.
1958: ريال مدريد الإسباني.
1957: ريال مدريد الإسباني.
1956: ريال مدريد الإسباني.
الأندية الأكثر تتويجاً
13 لقباً: ريال مدريد الإسباني.
7 ألقاب: ميلان الإيطالي.
5 ألقاب: ليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة الإسباني.
4 ألقاب: أياكس أمستردام الهولندي.
الأكثر تتويجاً بحسب الدول
18 لقباً: إسبانيا.
12 لقباً: إيطاليا وإنجلترا.
7 ألقاب: ألمانيا.
6 ألقاب: هولندا.