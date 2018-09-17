سجل المتوجين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

يتطلع ريال مدريد للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في الموسم الجديد، وقبل الدخول في أحداث اللقاءات، نستعرض معاً سجل الفائزين بلقب البطولة منذ 1956.

2018: ريال مدريد الإسباني.

2017: ريال مدريد الإسباني.

2016: ريال مدريد الإسباني.

2015: برشلونة الإسباني.

2014: ريال مدريد الإسباني.

2013: بايرن ميونيخ الألماني.

2012: تشلسي الإنجليزي.

2011: برشلونة الإسباني.

2010: إنتر ميلان الإيطالي.

2009: برشلونة الإسباني.

2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي.

2007: ميلان الإيطالي.

2006: برشلونة الإسباني.

2005: ليفربول الإنجليزي.

2004: بورتو البرتغالي.

2003: ميلان الإيطالي.

2002: ريال مدريد الإسباني.

2001: بايرن ميونيخ الألماني.

2000: ريال مدريد الإسباني.

1999: مانشستر يونايتد الإنجليزي.

1998: ريال مدريد الإسباني.

1997: بوروسيا دورتموند الألماني.

1996: يوفنتوس الإيطالي.

1995: أياكس الهولندي.

1994: ميلان الإيطالي.

1993: مرسيليا الفرنسي.

1992: برشلونة الإسباني.

1991: النجم الأحمر اليوغوسلافي.

1990: ميلان الإيطالي.

1989: ميلان الإيطالي.

1988: ايندهوفن الهولندي.

1987: بورتو البرتغالي.

1986: ستيوا بوخارست الروماني.

1985: يوفنتوس الإيطالي.

1984: ليفربول الإنجليزي.

1983: هامبورغ الألماني.

1982: أستون فيلا الإنكليزي.

1981: ليفربول الإنكليزي.

1980: نوتنغهام فوريست الإنجليزي.

1979: نوتنغهام فوريست الإنجليزي.

1978: ليفربول الإنجليزي.

1977: ليفربول الإنجليزي.

1976: بايرن ميونيخ الألماني.

1975: بايرن ميونيخ الألماني.

1974: بايرن ميونيخ الألماني.

1973: أياكس الهولندي.

1972: أياكس الهولندي.

1971: أياكس الهولندي.

1970: فيينورد الهولندي.

1969: ميلان الإيطالي.

1968: مانشستر يونايتد الإنجليزي.

1967: سلتيك الإسكتلندي.

1966: ريال مدريد الإسباني.

1965: إنتر ميلان الإيطالي.

1964: إنتر ميلان الإيطالي.

1963: ميلان الإيطالي.

1962: بنفيكا البرتغالي.

1961: بنفيكا البرتغالي.

1960: ريال مدريد الإسباني.

1959: ريال مدريد الإسباني.

1958: ريال مدريد الإسباني.

1957: ريال مدريد الإسباني.

1956: ريال مدريد الإسباني.

الأندية الأكثر تتويجاً

13 لقباً: ريال مدريد الإسباني.

7 ألقاب: ميلان الإيطالي.

5 ألقاب: ليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة الإسباني.

4 ألقاب: أياكس أمستردام الهولندي.

الأكثر تتويجاً بحسب الدول

18 لقباً: إسبانيا.

12 لقباً: إيطاليا وإنجلترا.

7 ألقاب: ألمانيا.

6 ألقاب: هولندا.