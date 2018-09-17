ليفربول يتطلع لبداية جيدة في "التشامبيونزليغ"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يأمل ليفربول وصيف بطل النسخة الأخيرة، وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى تأكيد بدايتهما القوية هذا الموسم، محلياً، عندما يلتقيان، غداً الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد رود" الإنجليزي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وحقق كل من الفريقين العلامة الكاملة في المباريات الخمس الأولى في دوري بلاده، وستكون مواجهتهما أول اختبار حقيقي لجاهزيتهما في المنافسة على الألقاب هذا الموسم، بالنظر إلى تشكيلتيهما الزاخرتين بالنجوم والأموال التي أنفقت على تعزيز صفوفهما، وإن كان اللقب القاري هو الهدف الأسمى لكل منهما، وخصوصاً سان جيرمان الذي يلهث وراء لقبه الأول، فيما يتطلع "الحمر" إلى لقبه السادس والأول منذ 2005.

وكان ليفربول قريباً من معانقة اللقب القاري الموسم الماضي، لكنه سقط في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 1-3.

ويبدو الفريقان مرشحين بقوة لانتزاع بطاقتي المجموعة التي تضم نابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي، اللذين يلتقيان غداً أيضاً في بلغراد، وبالتالي فإن مواجهتهما تكتسي أهمية كبيرة ناحية تحديد المتصدر لتفادي مواجهة الكبار في ثمن النهائي.

ويدخل ليفربول مباراة الغد منتشياً بفوزه على مضيفه توتنهام 2-1 السبت وتساويه نقاطاً مع تشلسي في صدارة الدوري الإنكليزي، والأمر ذاته بالنسبة لسان جرمان الذي سحق ضيفه سانت اتيان 4-صفر، الجمعة، بغياب نجميه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي "الموقوف محلياً"، ويتصدر دوري بلاده.