خيتافي يزيد من معاناة إشبيلية في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سقط فريق إشبيلية في فخ الخسارة أمام ضيفه خيتافي صفر / 2، في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز إسبانيول على ليفانتي 1 / صفر، وفياريال على ليجانيس 1 / صفر، وألافيس على بلد الوليد بذات النتيجة.

وسجل هدفي خيتافي أنجل لويس رودريجيز في الدقيقتين الثالثة و38، ورفع خيتافي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد إشبيلية عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

إسبانيول يتخطى ليفانتي:

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق إسبانيول 3 نقاط ثمينة بتغلبه على ضيفه ليفانتي 1 / صفر.

ويدين إسبانيول بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيرجيو جارسيا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

ورفع إسبانيول رصيده إلى 7 نقاط احتل بهم المركز الرابع، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 4 نقاط في المركز العاشر.