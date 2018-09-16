وولفرهامبتون يواصل صحوته وويستهام يحقق فوزه الـ 1 بالدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

بنجاح كبير واصل وولفرهامبتون، صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، عقب فوزه 1 – صفر، على ضيفه بيرنلي في المرحلة الخامسة للمسابقة، التي شهدت أيضاً فوز ويستهام يونايتد 3 - 1 على مضيفه إيفرتون.

يدين ولفرهامبتون بالفضل في تحقيق هذا الفوز، إلى نجمه المكسيكي راؤول خيمينيز، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ 61.

وارتفع رصيد ولفرهامبتون رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد بيرنلي، الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي، عند نقطة واحدة في قاع الترتيب.

ويستهام يحقق الفوز الأول

من جانبه، وضع ويستهام حداً لانطلاقته المخيبة في البطولة هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره الأول في المسابقة، عقب فوزه الكبير 3 - 1 على مضيفه إيفرتون.

وارتدى الأوكراني أندريه يارمولنكو ثوب الإجادة في اللقاء، بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني لويستهام في الدقيقتين الـ 11 والـ 31، قبل أن يقلص الأيسلندي جيلفي سيجوردسون الفارق بتسجيله هدفاً لإيفرتون في الدقيقة الـ 47.

وقضى النمساوي ماركو أرناوتوفيتش على آمال إيفرتون في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث لويستهام في الدقيقة الـ 61، ليرسم الفريق اللندني البسمة على وجوه جماهيره التي شعرت بالإحباط، عقب خسارة ويستهام في مبارياته الأربع الأولى بالبطولة.

وحصد ويستهام أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة، ليودع المركز الأخير ويرتقي للمركز السادس عشر، في حين تجمد رصيد إيفرتون، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند ست نقاط في المركز العاشر.