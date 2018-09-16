روما يسقط بفخ التعادل الإيجابي أمام كييفو في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أهدر فريق روما فوزاً، كان في متناول اليد، وتعادل مع ضيفه كييفو، بهدفين لكل طرف، في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم روما بهدفين، حملا توقيع ستيفان الشعراوي، وبريان كريستانتي في الدقيقتين العاشرة والثلاثين.

ولكن كييفو قلب المباراة رأس على عقب في الشوط الثاني، واقتنص نقطة التعادل بهدفين سجلهما، فالتر بيرسا، وماريوز ستيبنسكي، في الدقيقتين 52 و83.

وجاء تعادل روما، يوم الأحد، بعد الخسارة أمام ميلان، 1-2، في الجولة الماضية، والتعادل مع أتلانتا في الجولة السابقة لها، بعد أن استهل الفريق مشواره هذا الموسم بالفوز على مضيفه تورينو،1-0، في الجولة الأولى.

ورفع روما رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع، فيما ظل رصيد كييفو سالباً بنقطة واحدة بسبب العقوبة التي وقعت عليه.