المكسيكي كانيلو يتوج ببطولة العالم للملاكمة

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ألحق الملاكم المكسيكي ساوول "كانيلو" ألفاريز الخسارة الأولى بالكازاخستاني غينادي غولوفكين، لينتزع اللقب الموحد لبطل العالم للوزن المتوسط، بعد نزال في مدينة لاس فيغاس الأميركية حسم بقرار من الحكام.

وبعد عام من لقاء في قاعة "تي موبيل أرينا" انتهى بالتعادل، التقى الملاكمان مجدداً في القاعة نفسها، وأظهر ألفاريز البالغ من العمر "28 عاماً" موهبته وقدرته على الصمود في وجه المخضرم غولوفكين البالغ من العمر "36 عاماً"، ليكبد الأخير خسارته الأولى وينال اللقب الموحد للمنظمة العالمية للملاكمة والرابطة العالمية للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة في الوزن المتوسط.

وأتى الفوز بقرار من الحكام، اذ منح حكمان الأفضلية للملاكم المكسيكي بنتيجة 115-113، بينما سجل الحكم الثالث تعادلاً بنتيجة 114-114.