الفرنسي توليسو لاعب بايرن ميونخ يتعرض لقطع في الرباط الصليبي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تعرض بايرن ميونخ متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم لضربة مزدوجة في أعقاب الفوز الذي حققه على ضيفه باير ليفركوزن بـ 3 أهداف مقابل هدف.

وعانى الجناح الفرنسي الدولي كورنتين توليسو البالغ من العمر 24 عاماً من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى ويخضع للجراحة مما يجبره على الغياب عن الملاعب لعدة أشهر.

كما يفتقد بايرن لجهود مدافعه المخضرم رافينيا لعدة أسابيع بعد تعرضه لتمزق جزئي في الكاحل بعد الالتحام القوي مع كريم بالعربي لاعب ليفركوزن.

وتعرض بالعربي لبطاقة حمراء مباشرة بسبب التدخل القوي مع رافينيا.

وانتقد كوفاتش مدرب بايرن ما حدث مع رافينيا وقال "الأمر لا يستحق بطاقة حمراء فقط، ولكن بطاقة حمراء مزدوجة".