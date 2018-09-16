مانشستر يونايتد يواصل انتفاضته القوية في البريميرليغ

الشارقة 24 – أسعد خليل:

كبد نادي مانشستر يونايتد، نادي واتفورد خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم، بعدما تغلب عليه 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

فعلى ملعب فيكارج رود تقدم مانشستر يونايتد بهدفين حملا توقيع روميلو لوكاكو وكريس سمالينج في الدقيقتين 35 و38، وتكفل أندري جراي بالهدف الوحيد لواتفورد في الدقيقة 65.

وأنهى مانشستر المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نيمانيا ماتيتش في الثواني الأخيرة.

وتعرض واتفورد للهزيمة الأولى هذا الموسم بعد أربعة انتصارات متتالية ليتوقف رصيده عن 12 نقطة في المركز الرابع، ورفع مانشستر رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن.