إنتر ميلان يواصل نزيف النقاط في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل إنتر ميلان بدايته المهتزة في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث خسر على ملعبه أمام بارما صفر / 1 في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79، وسجله المدافع فيدريكو ديماركو، المعار من إنتر إلى بارما، من تسديدة قوية أسكنت الكرة في شباك الحارس سمير هندانوفيتش.

وتجمد رصيد إنتر ميلان بذلك عند أربع نقاط حيث منى بالهزيمة الثانية له مقابل انتصار واحد وتعادل واحد، ورفع بارما رصيده إلى أربع نقاط بعد أن حقق الانتصار الأول له في الموسم مقابل تعادل واحد وهزيمتين.