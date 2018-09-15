برشلونة يواصل تحطيم الخصوم في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل حامل اللقب برشلونة انطلاقته القوية في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق انتصاره الرابع على التوالي حيث تغلب على مضيفه ريال سوسييداد 2 / 1، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من المسابقة.

وحول برشلونة تأخره بهدف في الشوط الأول إلى الفوز عبر ثنائية في الشوط الثاني، حيث افتتح ارتيز ايلوستوندو التسجيل لريال سوسييداد في الدقيقة 12، ثم رد برشلونة بهدفين سجلهما لويس سواريز وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 63 و66.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه ريال مدريد الذي يحل ضيفاً على أتلتيك بيلباو في وقت لاحق اليوم السبت، بينما تجمد رصيد سوسييداد عند أربع نقاط.