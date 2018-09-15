بايرن ميونيخ يتمسك بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

واصل فريق بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته في حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم، وتغلب على ضيفه باير ليفركوزن 3-1 في المرحلة الثالثة من البوندسليجا.

تقدم ليفركوزن بهدف في الدقيقة الخامسة حمل توقيع ويندل ناسيمينتو بورجيس من ضربة جزاء، تمت إعادتها بعد أن تصدى لها مانويل نوير حارس بايرن ميونخ.

وأدرك الفرنسي كورينتين توليسو التعادل لبايرن في الدقيقة العاشرة، من متابعة للكرة التي مرت من على أقدام زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وتكفل الجناح الهولندي آريين روبن، بالهدف الثاني لبايرن في الدقيقة الـ 20 عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء عرفت طريقها للشباك.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، سجل الكولومبي الدولي خاميس رودريجيز، الهدف الثالث لبايرن.

وبهذا الفوز رفع بايرن رصيده في الصدارة إلى تسع نقاط، وظل ليفركوزن في المركز الثامن عشر والأخير، بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للهزيمة الثالثة على التوالي.