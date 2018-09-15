أتلتيكو مدريد ينجو من فخ إيبار في الدوري الإسباني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

نجا فريق أتلتيكو مدريد من الهزيمة على ملعبه، وحقق تعادلاً مثيراً أمام ضيفه إيبار 1 - 1، في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وظل التعادل السلبي قائماً طوال 86 دقيقة، ثم وجه إيبار ضربة لأتلتيكو وسط جماهيره، عندم تقدم في الدقيقة الـ 87 عن طريق سيرجي إينريش.

ورفض أتلتيكو الاستسلام وواصل محاولاته حتى خطف هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وسجله بورخا جارسيس مورينو.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى خمس نقاط، ليقفز إلى المركز الرابع، انتظاراً لنتائج باقي مباريات المرحلة، مقابل أربع نقاط لإيبار.

وواصل أتلتيكو مدريد بذلك ترنحه في الدوري الإسباني بالموسم الجديد، حيث إنه التعادل الثاني له مقابل انتصار واحد وهزيمة واحدة.