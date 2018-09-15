سان جيرمان يحقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري الفرنسي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل نادي باريس سان جيرمان انطلاقته المثالية ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي، بفوزه الكبير 4/0 على ضيفه سانت إيتيان في المرحلة الخامسة.

ورغم غياب الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، الموقوف لمدة ثلاثة مباريات، عن اللقاء، فرض سان جيرمان هيمنته المطلقة على مجريات الأمور، ليحقق فوزاً سهلاً على منافسه ويطمئن جماهيره قبل مواجهته المنتظرة مع مضيفه ليفربول الإنجليزي في مستهل مباريات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

افتتح جوليان دراكسلر التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 22، قبل أن يسجل الأوروجواياني أدينسون كافاني الهدف الثاني في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.

وأضاف الأرجنتيني آنخيل دي ماريا الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 76، فيما تكفل موسى ديابي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز أحكم سان جيرمان "حامل اللقب" قبضته على صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، في حين تجمد رصيد سانت إيتيان، الذي تكبد خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند ست نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.