رايو فايكانو يعمق جراح هويسكا بالدوري الإسباني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حقق رايو فايكانو فوزه الأول في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب تغلبه 1/0 على مضيفه هويسكا في افتتاح المرحلة الرابعة للبطولة.

وتقمص فلوران توفين دور البطولة في المباراة بعدما أحرز هدف فايكانو الوحيد في الدقيقة 29.

وبهذا الفوز ودع فايكانو المركز الأخير، بعدما حصد أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز السادس عشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد هويسكا، الذي بدا واضحاً استمرار تأثره بخسارته المذلة 2/8 أمام برشلونة في المرحلة الماضية، عند أربع نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتاً.