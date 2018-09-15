بوروسيا دورتموند يعتلي صدارة الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه آينتراخت فرانكفورت 3-1 في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم.

افتتح دورتموند التسجيل عبر الفرنسي عبدو ديالو في الدقيقة 36، وفي الشوط الثاني تمكن آينتراخت من إدراك التعادل عبر سيباستيان هالر في الدقيقة 68.

ولم يهنأ الفريق الزائر بالتعادل أكثر من أربع دقائق، حيث أعاد ماريوس فولف التقدم لأصحاب الأرض بعد أن أنهى في الشباك تمريرة من الإنجليزي جايدون سانتشو.

وبهذا الفوز رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى سبع نقاط، وتبوأ الصدارة موقتاً متقدماً بفارق نقطة على بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي يستضيف باير ليفركوزن.