الشحات: "مشاركتي مع الفراعنة" دافع كبير لي مع العين

الشارقة 24 - محمود علي:

أعرب "الدولي" المصري حسين الشحات، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في أول مباراة "دولية" رسمية له مع منتخب بلاده، أمام النيجر: "سعيد جداً بفوز مصر بنتيجة 6-0 في هذه المباراة التاريخية بالنسبة لي، كونها الأولى في مسيرتي الدولية".

وأضاف الشحات في تصريحات لموقع نادي العين على الانترنت: "هذه المشاركة ستمنحني الدافع المعنوي المطلوب لتقديم أفضل المستويات مع فريقي العين، رغبة مني في إظهار روح القتال دائماً خلال الدفاع عن شعار هذا الكيان الشامخ، وسعياً لتسجيل سمي ضمن القائمة الدولية مع منتخب بلادي باستمرار".

وفيما يتعلق بمواجهة الظفرة، أردف الشحات: "المؤكد أن مباراتنا أمام الظفرة لن تكون سهلة، بيد أننا ندرك جيداً ما المطلوب منا على المستطيل الأخضر، منذ صافرة بداية المباراة، وحتى نهاية المواجهة، كي نتمكن من تحقيق النتيجة القوية والاستمرار في تقديم المستويات المشرفة، للمحافظة على لقب بطولة الدوري".

وأكمل: "أشعر بأن هناك علاقة وطيدة جداً بين اللاعبين والجماهير، لأننا في العين فعلياً عائلة واحدة والحضور الحاشد يعزز من قوتنا ويمنحنا أكبر الحوافز، لإسعادهم في جميع المباريات، لذلك أتمنى المساندة القوية للاعبين في مواجهة السبت".