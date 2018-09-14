المملكة المتحدة تستضيف كأس رئيس الدولة للخيول العربية السبت

الشارقة 24 – وام:

تستضيف المملكة المتحدة، السبت، المحطة السابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، للخيول العربية الأصيلة، بنسختها الـ 25 والتي تقام على مضمار دونكاستر الشهير.

ويقام السباق لمسافة 2000 متر جروب "1" والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة 8 من أعرق سلالات الخيل العربي الأصيل، التي ستستعرض مكانتها القوية في السباق المثير الذي تبلغ جوائزه 80 ألف جنيه إسترليني.

ويأتي السباق ضمن الأجندة المعتمدة لسلسة سباقات الكأس الغالية التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.