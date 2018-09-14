البرتغالي مورينيو "مدرب اليونايتد" يهاجم الصحافة الإنجليزية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، بأن الصحافة "مهووسة" به، في الوقت الذي دافع فيه عن عدد الدقائق التي يمنحها لماركوس راشفورد.

وعن راشفورد، صرح مورينيو في مؤتمر صحافي قبيل مباراة فريقه أمام واتفورد في الجولة الـ 5 من الدوري الإنجليزي الممتاز: "في موسمين معي لعب 105 مباريات، "5 آلاف و744 دقيقة"، منها خمس نهائيات، لذلك أعتقد أن هؤلاء الذين يتحدثون عن الدقائق التي يحصل عليها اللاعب مشوشون بعض الشيء".

وأكد مورينيو أن بعض الأشخاص لديهم "راتب مزدوج، لأنهم يعملون لصالح الأندية، وكذلك لصالح وسائل إعلام، ومن الواضح أنهم يفسرون الأمور وفقاً لأهوائهم، هذا أمر طبيعي ويحدث بين البشر، ليس أخلاقياً لكنني أقبله".

وتابع: "هناك من يستيقظون كل صباح وأول ما يخطر ببالهم هو جوزيه مورينيو ومانشستر يونايتد، أشعر بالأسف من أجلهم لأن هناك أموراً أخرى عديدة أكثر متعة لتبدأ بها يومك".