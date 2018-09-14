يوفنتوس يتطلع لتخطي عقبة ساسولو في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

ينتظر فريق يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي في المواسم السبعة الأخيرة، تسجيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أول أهدافه مع الفريق في المسابقة، عندما يلتقي مع ضيفه ساسولو في المرحلة الرابعة للبطولة.

ويأتي ساسولو إلى مدينة تورينو، وهو منتشياً ببدايته الرائعة في المسابقة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، دون أن يتلقى أي خسارة حتى الآن، ويتصدر قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف في المباريات الثلاث الأولى برصيد ثمانية أهداف.

واستمتع رونالدو، المنضم لفريق "السيدة العجوز" في يوليو الماضي، بإجازة قصيرة بعد الحصول على إذن من ماسيمليانو أليجري مدرب الفريق، قبل أن ينخرط مجدداً في التدريبات مع الفريق، مستغلاً عدم مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتيه خلال فترة التوقف الدولي أمام كرواتيا وإيطاليا.